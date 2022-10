Dass Königin Maxima der Niederlande mit ihren Outfits oft allen die Show stiehlt, ist bekannt.

Königin Maxima der Niederlande gehört zu den topgestylten Frauen der Welt. Normalerweise trägt sie liebend gerne Make-Up und hüllt sich in Farbe.

Nun überraschte sie mit einem vollkommen natürlichen Look bei einem Staatsbesuch in Tansania.

Völlig ungeschminkt, mit zerzaustem Haar und in lässigem Look mit schwarzer Hose, schwarzem Blazer und cooler Brille stieg sie strahlend aus dem Flugzeug, grinste in die Kameras, als wäre sie topgestylt auf einem Red-Carpet-Event unterwegs. Natürlich steht ihr!

Ein seltener Anblick, denn sie zeigt sich gerne perfekt gestylt und oft auch mit auffälliger Kopfbedeckung. Die 51-jährige wurde von den örtlichen Behörden herzlich mit einem traditionellen Maasai-Tanz begrüßt.