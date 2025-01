Dieser Hollywood-Star verteidigt jetzt Harry und Meghan

Neue Gerüchte um Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sorgen erneut für Schlagzeilen – doch Freunde und ein berühmter Hollywoodstar springen dem Paar zur Seite.

Wie die britische Times berichtet, bezeichneten Quellen aus dem Umfeld der Sussexes die jüngsten Spekulationen über Prinz Harry und seine Meghan als "erschütternd“. Ein Artikel in der US-Zeitschrift "Vanity Fair" hatte am Freitag Einblicke in das angebliche Leben des Paares in Montecito, Kalifornien, gegeben. Dabei kamen auch kritische Stimmen von Nachbarn zu Wort, die behaupteten, Harry und Meghan hätten mit ihrer Präsenz die Ruhe der wohlhabenden Gegend gestört.

Doch Unterstützung kommt von prominenter Seite: Schauspielerin Sharon Stone (66), eine Nachbarin des Paares, verteidigte die beiden im Magazin "Hello!": "Sie sind ein Teil unserer Gemeinschaft, sie sind ein gebender, fürsorglicher, anpackender Teil unserer Gemeinschaft geworden.“

Ehe-Gerüchte: Alles Unsinn?

Auch über die Beziehung der Sussexes wurde im Artikel spekuliert. "Vanity Fair" berichtete über angebliche Spannungen und ein mögliches Buchprojekt von Meghan, das das Thema Scheidung behandeln sollte. Doch laut dem Magazin gebe es keine Hinweise auf eine Trennung. Quellen betonten sogar, dass "ihre Liebe echt“ sei und sie „heiß aufeinander“ wären. Ein "alter Freund von Harry“ sagte gegenüber "The Daily Beast": "Das Paar ist total verliebt, es gibt nicht den geringsten Hinweis auf das Gegenteil.“

Ein weiteres Thema: Wie arbeiten Harry und Meghan mit ihren Partnern zusammen? Der Artikel wirft dem Paar vor, naiv an Projekte heranzugehen. Kritisch äußerte sich ein ehemaliger Spotify-Mitarbeiter: "Sie haben nicht das getan, was Prominente in Podcasts normalerweise tun – nämlich einfach das Mikrofon anstellen und reden. Sie wollten die Welt erklären, hatten aber keine konkreten Ideen.“

Während die Medien spekulieren, stellen Freunde und Wegbegleiter klar: Harry und Meghan stehen fest zusammen. Die Gerüchte werden als haltlos zurückgewiesen, und Unterstützer wie Sharon Stone heben das Engagement und die Authentizität des Paares hervor. Obwohl die Schlagzeilen nicht abreißen, zeigt sich das Paar in der Öffentlichkeit als Einheit. Ihre Botschaft scheint klar: Sie lassen sich nicht unterkriegen – weder von Gerüchten noch von Kritik.