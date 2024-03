Seit ihrem Photoshop-Fail muss Prinzessin Kate, die sich immer noch von ihrer OP erholt, einiges einstecken. Jetzt macht sich sogar ein König darüber lustig

Es sollte ein Zeichen sein, dass es Prinzessin Kate nach ihrer schweren Operation gut geht, als sie am internationalen Muttertag ein Familienfoto veröffentlichte. Was dann passierte wird als "Kate-Gate" in die royalen Geschichtsbücher eingehen. Das von Kate selbst mit Photoshop bearbeitete Bild strotzt leider vor Fehlern, die durch die Manipulation entstanden. Ein regelrechter Shitstorm ergoss sich seither über Williams Frau.

© The Prince of Wales, 2024 ×

Jetzt setzt ein anderer Royal sogar noch eins drauf. König Willem Alexander von den Niederlanden wurde dieser Tage bei einem Termin von der Kindergruppe auf ein Foto seiner Familie angesprochen. Seine durchaus witzige Antwort: "Auf jeden Fall habe ich es nicht mit Photoshop bearbeitet!"

Meisje had al een foto van een jonge Willem-Alexander gezien. “Die was niet gephotoshopt,” zegt Willem-Alexander pic.twitter.com/4VXtq1ke8q — Rick Evers (@RickEversRoyal) March 12, 2024

Ein humoriger Seitenhieb in Richtung des britischen Königshauses, der dort aber wahrscheinlich weniger gut angekommen ist.