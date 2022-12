Dürfen Meghan und Harry nicht zu Charles' Krönung?

Briten wollen Harry und Meghan nicht bei Charles' Krönung sehen – auch von ein ehemaliger ehemaliger Kabinettsminister rät dem Paar, der Zeremonie fernzubleiben.

Nachdem Harry und Meghan in der neu veröffentlichten Netflix-Doku dem Palast schwere Vorwürfe machen, wird ihnen von hochrangigen Militärs und ehemaligen Politikern geraten, Charles' Krönung im Mai fernzubleiben, berichtet die Daily Mail. Der frühere Chef der Konservativen, Iain Duncan Smith, sagte in einem Interview: "Wenn sie die königliche Familie so sehr ablehnen, warum sollten sie dann an der Krönung teilnehmen?» Er ergänzte, dass die Leute «vollkommen berechtigt wären, das Paar auszubuhen, sollten sie auftauchen." Lady Antonia Fraser, Historikerin und Autorin, fügte hinzu: "Ich hoffe, sie kommen nicht, weil ich möchte, dass der König und die Königin im Mittelpunkt stehen. Sie sollten Händchen haltend in Hollywood bleiben."

Dieser Meinung scheint auch das britische Volk zu sein: Fast die Hälfte der Briten fordert laut einer Umfrage, dass das Paar von Charles’ Krönung verbannt wird – und 42 Prozent glauben, dass Harry nicht länger in der Thronfolge stehen sollte.