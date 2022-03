Nach dem Eklat in Oberösterreich zeigt Ernst August von Hannover Österreich endgültig die kalte Schulter

Alkoholexzesse, Prügeleien und anderweitige Skandale gehören für Welfenprinz Ernst August (68) vorerst der Vergangenheit an. Nach dem Eklat und den daraus resultierenden Prozessen in Wels, Oberösterreich, widmet er sich nun den schönen Dingen des Lebens. Allen voran der Liebe. Für seine neue Freundin Claudia Stilianopoulos (48) zog er jetzt gar wieder in seine alte Heimat Madrid. Zumindest, wenn man der "Bunte" Glauben schenkt.

Claudia tut dem Skandal-Prinzen gut

Laut Freunden des Paares ist das neue Leben des Skandal-Prinzen ganz anders als sein bisheriges. Mit Claudia lebe er harmonisch, genieße die Sonne bei einem Cappuccino und Apfelkuchen. Claudia habe einen guten Einfluss auf ihn, er sei viel ausgeglichener als früher. Doch wo genau leben die beiden Turteltauben jetzt? Die Künstlerin und Diplomatentochter erbte von ihren Eltern ein Vermögen und bewohnt eine traumhaft schöne Wohnung im Zentrum der spanischen Hauptstadt und hat zudem ein großzügiges Atelier. Ihr Töchter pendeln, also gäbe es genug Platz für Ernst August.

Folgt jetzt die Scheidung von Caroline?

Was wird jetzt aus seiner Noch-Gattin Caroline? Laut Insidern habe sie mit Ernst August abgeschlossen. Caroline soll für eine Scheidung bereit sein.