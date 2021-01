Erstes Foto von Kristen Stewart als Prinzessin Diana

Erstes Bildmaterial: Der Twilight-Star ist in seiner Rolle als Prinzessin Diana kaum wiederzuerkennen.

Zum Start der Produktion des neuen Royal-Films "Spencer" wurde nun das erste Foto von Kristen Stewart als Prinzessin Diana veröffentlicht. Der Twilight-Star ist in seiner Rolle als Prinzessin Diana kaum wiederzuerkennen.



Wendepunkt im Leben von Lady Di

Der geplante Royal-Film handelt von einem Wochenende im Leben von Prinzessin Diana, das sie mit der royalen Familie verbringt. Der Film gibt unter anderen auch Einblicke und Details zur Trennung von Diana und Prinz Charles.

Die Schauspielerin Kristen Stewart äußerte sich laut Medienberichten wie folgt zum geplanten Film: "'Spencer' ist ein Eintauchen in eine emotionale Vorstellung davon, wer Diana an einem entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben war."



25. Todestag

Am 31. August 2022 jährt sich Prinzessin Dianas Todestag bereits zum 25. Mal. Der neue royale Streifen "Spencer", der in Deutschland und Großbritannien gedreht wird, soll voraussichtlich im Herbst 2021 erscheinen. Regisseur des Films ist Pablo Larraín.

Auch die derzeit auf Netflix zu sehenden Serie "The Crown" handelt vom Leben der britischen Royals.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt — NEON (@neonrated) January 27, 2021

