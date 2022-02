Ex-Geliebte: So war Sex mit Fürst Albert

In Charlènes Abwesenheit drängen sich Albert II. die Frauen auf

Die Ehe steht an der Kippe. Seit knapp einem Jahr kämpft Fürstin Charlène mit schweren gesundheitlichen Problemen, bekommt ihren Ehemann Fürst Albert II. (63) und ihre beiden Kinder Jacques und Gabriella (7) so gut wie gar nicht mehr zu Gesicht. Zurzeit befindet sich die Ex-Schwimmerin noch immer in einer Luxus-Klinik in der Schweiz. In ihrer Abwesenheit buhlen gleich mehrere Ex-Geliebte ihres Mannes um seine Aufmerksamkeit. Da wäre zum einen Nicole Coste, die sich bei den Feierlichkeiten zum Fest der Heiligen Dévote, der Schutzpatronin von Monaco, dem Fürsten angenähert haben soll, zum anderen Simona Tagli, mit der Albert einige Jahre verbrachte.

Albert - ein leidenschaftlicher Liebhaber?

Das italienische TV-Sternchen Simona Tagli (57) lernte Albert 1998 bei den Tennis Masters in Rom kennen. Knapp drei Jahre trafen sie sich. Gegenüber "Bild" verriet die Verflossene des Fürsten: "Ich trage Albert bis heute mit viel Liebe in meinem Herzen. Er ist ein Märchenprinz! Albert mochte vor allem meine Weiblichkeit, meinen Sex-Appeal. In der Intimität war der Fürst sehr leidenschaftlich.“ Simona ist ebenso blond wie Charlène und zeigt sich (siehe unten) gerne mit zahlreichen Filtern auf Instagram.

Intrigen gegen Charlène

Während Tagli für Albert nur positive Worte finden kann, lässt sie kein gutes Haar an dessen Gattin Charlène: „Ich habe Charlène einst auf einem Rotkreuz-Ball kennengelernt. Dass sie 2021 wegen ihrer gesundheitlichen Probleme so lange fern von ihren Kindern in Südafrika blieb, tat mir leid – aber als Mutter konnte ich es trotzdem nicht verstehen.“