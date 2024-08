Fürst Albert plaudert Details über erstes Date mit Charlène aus

Nach Liebes-Show in Paris verrät das Oberhaupt der Monegassen private Details

Vor 23 Jahren bat Fürst Albert II. (66) seine Charlène (46) zum ersten Date. Doch dieses scheint ganz und gar nicht nach den Wünschen des monegassischen Oberhauptes verlaufen zu sein, denn wie er jetzt in einem Interview mit "Paris Match" verriet, wäre aus der großen Liebe fast nichts geworden. "Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll, aber an diesem Abend hat sie meinetwegen Ärger bekommen, weil ich sie nicht rechtzeitig nach Hause gebracht habe“, verrät Albert.

Albert weiß nicht, ob es schon damals gefunkt hat

Und auch seine Gattin steigt in den Talk über das erste Date ein: "Es ist wahr, dass ich an diesem Abend einige Probleme bekam, aber mehr werden wir nicht verraten.“ Damals war Charlène noch Profischwimmerin und nahm gerade an einem Wettbewerb in Monaco teil. Im Rahmen dessen habe man sich kennengelernt. „Zuerst fand ich, dass sie eine ausgezeichnete Schwimmerin war und dann, dass sie eine freundliche, lächelnde und offene Person war. Wir hatten eine tolle Zeit", erzählt der Fürst weiter.





Jahrelange Funkstille zwischen Charène und Albert

Nach dem ersten Treffen habe man sich jahrelang nicht wiedergesehen. Daher wisse Albert auch nicht mehr, ob es bereits beim ersten Treffen gefunkt habe. Erst 2006 gab es erste offizielle Fotos der beiden, als Charlène ihren künftigen Gatten zu den Olympischen Winterspielen in Turin begleitet hat. Heute haben die beiden die gemeinsamen Zwillinge Jacques und Gabriella (9). Albert und seine Ehefrau sind in all den Jahren durch viele Krisen gegangen. Seit Kurzem wirkt das Paar jedoch wieder frisch verliebt und der Frust scheint wie weggeblasen zu sein.