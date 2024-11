Ein heftiges Video ist aufgetaucht, das den Prinzen ohne Reue zeigt.

Es wird immer enger für Marius Borg Høiby , dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen. Erste Stimmen fordern Mette-Marit sogar schon auf, sich für die Krone oder ihren Sohn zu entscheiden. Hinter vorgehaltener Hand ist sogar schon die Rede davon, dass der Gewaltskandal um Marius das norwegische Königshaus vernichten könnte,

In einem neuen schockierenden Video, das der Zeitung Se og Hør Zugang erhalten hat, kommen weitere Enthüllungen ans Licht, die angesichts der ernsten Umstände, in denen sich Marius befindet, gegen ihn sprechen. Hier zeigt Marius Borg Høiby, was er meint, wenn seine Freunde ihn fragen, wie er mit ihnen Schluss gemacht hat.

Brutale Ansichten

In dem Video wird dem 27-Jährigen die Frage gestellt: „Wie hast du dich von deiner letzten Freundin getrennt?“, woraufhin sich Høiby auf dem Stuhl, auf dem er sitzt, leicht nach vorne lehnt, mit den Schultern zuckt und dann eine Schlagbewegung in Richtung der Kamera macht. Er grinst dabei schamlos.

Kriminelle Freunde

Dieses Video wurde in einer Gruppe in Marius Borg Høibys eigenem Netzwerk veröffentlicht, das aus etwa 50 Personen besteht. Die meisten von ihnen sollen schwer kriminell sein, so das Blatt.

Es tut ihm nicht leid

Besonders heftig soll das Norwegische Volk es finden, dass Marius keine Reue zeigt...