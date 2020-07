Happy Birthday, Prinz 'Zahnlücke' George

Alles Gute zum Geburtstag, kleiner Prinz! George, Englands zukünftiger Thronfolger wird am 22.7. sieben Jahre alt. Zu diesem Anlass gibt es neue Bilder vom Kate-und-William-Spross.

George ist ein fröhlicher Junge

Mama Kate hat die Fotos, wie in den letzten Jahren üblich gemacht. Darauf zu seien: Ein glücklicher, mit Zahnlücke lächelnder kleiner Bub! Lässig in ein khakifarbiges Poloshirt ist er gekleidet, auf dem anderen Bild trägt George ein Shirt in Camouflage-Farben, dabei scheinen seine Haare sogar ein bisschen vom Spielen draußen zerzaust zu sein.

Normale Kindheit für Cambridge-Kids

Kate und William legen viel Wert darauf, ihre Kinder bodenständig und liebevoll zu erziehen. In mehreren Interviews hat das Paar betont, alle drei Sprösslinge sollen täglich an die Luft und im freien spielen. Bildschirmzeit ist stark beschränkt.