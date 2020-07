Harry & Meghan waren eifersüchtig auf Kate & William

London. Laut einer in Kürze erscheinenden Biographie sollen Prinz Harry und Meghan Markle zuletzt ziemlich frustriert über die Verhältnisse im britischen Königshaus gewesen sein. Die Autoren Omid Scobie und Carolyn Druand - beide Fans von Harry & Meghan - schrieben in ihrem neuen Werk unter anderem, dass sich Harry und Meghan gegenüber Kate und William schwer benachteiligt gefühlt hätten. So wären zahlreiche Projekte auf Eis gelegt worden, um den Machenschaften von Kate & William Vorrang zu gewähren. Es werden auch schwere Vorwürfe gegenüber dem Königshaus erhoben.

Zwar hätten Harry & Meghan nicht an dem Buch mitgearbeitet, so sollen die Informationen von engsten Vertrauten der britischen Royals stammen.

Eine Passage des Werkes verdeutlicht die Probleme der Herzogin von Sussex mit dem Rest der Königsfamilie. So soll Meghan während eines tränenreichen Zusammenbruchs gesagt haben, dass sie "ihr ganzes Leben für Harrys Familie" aufgegeben hatte und sie schlichtweg keinen anderen Ausweg sah, als dem royalen Leben den Rücken zu kehren. Harry soll "sehr enttäuscht" von seinem Bruder William sein - laut Biographie soll er ihn während eines Westminster-Abby-Events völlig ignoriert haben.