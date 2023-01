Harry: Schweigen des Palastes ist ohrenbetäubend

Prinz Harry hat das britische Königshaus scharf für dessen Umgang mit Vorwürfen und Problemen kritisiert.

"Das Schweigen ist ohrenbetäubend", sagt der 38-Jährige in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des britischen Senders ITV. Nach mehreren Vorwürfen von Harry und seiner Frau Meghan (41) hatte der Palast auf Anfrage keinen öffentlichen Kommentar abgegeben.

Das Interview begleitet die Veröffentlichung seiner Memoiren "Spare" (deutsch: "Reserve"), die ab Dienstag (10. Jänner) in Buchläden erhältlich sein sollen. In Spanien waren sie versehentlich bereits am Donnerstag kurzzeitig in einigen Buchläden zu haben. Britische Medien berichten seitdem über pikante Details aus dem Buch.

Die schwersten Vorwürfe erhebt Harry im Buch gegen seinen Bruder Prinz William (40), der ihn im Streit zu Boden geworfen und verletzt haben soll. Die einst als unzertrennlich geltenden Brüder stehen sich Harrys Schilderungen zufolge schon lange in einem bitteren Wettbewerb gegenüber. Er bezeichnet William in dem Buch demnach als "geliebten Bruder" und zugleich "größten Gegenspieler".

William soll nach Aussagen seines Bruders auch Zweifel an dessen Beziehung mit seiner heutigen Frau Meghan geäußert haben. William habe ihm nicht von der Heirat abgeraten, aber "er hat schon sehr früh Zweifel geäußert", sagt Harry (38) im ITV-Interview. Sein Bruder habe ihn gewarnt, dass es "sehr hart" für ihn werden könne. "Vielleicht hat er die Reaktion des britischen Boulevards vorausgeahnt."