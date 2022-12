Die mit Spannung erwartete Doku-Serie scheint alle Rekorde zu brechen.

Endlich ist die Doku-Serie "Harry & Meghan" da! Pünktlich um 9 Uhr veröffentlichte Netflix die ersten drei Folgen der Skandal-Serie, weitere drei werden ab kommenden Donnerstag gezeigt. Die Serie dürfte wohl alle Rekorde schlagen, in den sozialen Medien war "Harry& Meghan" jedenfalls sofort das Top-Thema.

I think that all the fuss over #HarryandMeghanNetflix proves one thing: Harry and Meghan are more interesting than the rest of the royal family put together.

That must be incredibly hard to accept. — Ian Hyland (@HylandIan) December 8, 2022

Meghan and Harry are so cute together!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Jeremy (@Jeremy98984957) December 8, 2022

i cant believe prince harry saw a pic of meghan with a snapchat doggy ear filter on and went “hell yea” ???? 2016 was a strange time — em ???? (@lecreusetluvr) December 8, 2022

The Diana footage in Harry & Meghan ???? — Deirdre (@KlapperOlieAfro) December 8, 2022

Watching Harry & Meghan………. Bitch - it gets real. — She Works, She Reads, She Votes (@SheWRV) December 8, 2022

Quote from Harry and Meghan on the @netflix series: “We are grateful to have the ability to share our love story through such an esteemed creative team and with the global reach of Netflix. We hope it helps others to heal, and to feel inspired.” — Emily Nash (@emynash) December 8, 2022

Die größten Aufreger

Das sind die heftigsten Vorwürfe, die Harry und Meghan in der Doku erheben

"Ich will meine Familie schützen", sagt Harry zu Beginn der ersten Folge. "Aber wegen dem, was in den letzten drei Jahren passiert ist, mache ich mir ernsthaft Sorgen um die Sicherheit meiner Familie."

"Es ist ein schmutziges Spiel", sagt Prinz Harry und kritisiert den Umgang der Royal Family mit seiner Frau Meghan.

© Netflix ×

Dabei spielt Harry auch auf das tragische Schicksal seiner Mutter Prinzessin Diana an, die 1997 verfolgt von Paparazzi bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. Er habe Angst gehabt, dass die Geschichte sich wiederhole, sagt der abtrünnige Royal.

Harry erklärt, warum er mit Meghan in die USA zog: "Niemand sieht, was hinter verschlossenen Türen passiert", sagt der 38-Jährige in die Kamera: "Ich musste alles tun, um meine Familie zu beschützen."

"Ich glaube, jeder in meiner Situation hätte das Gleiche getan", so Harry.

Rassismus-Vorwürfe: Auch der Vorwurf, Rassismus habe bei Meghans Schicksal eine Rolle gespielt, kommt erneut zur Sprache, es ist sogar von einem "Krieg gegen Meghan" die Rede.

© Netfflix ×

Die Royal Family weigerte sich, den Inhalt der Serie zu kommentieren.

In der Doku sieht man das Paar jedoch auch lachend, knutschend und mit ihren Kindern.