Harry und Meghan sorgen morgen für neue Aufregung

Das Finale der Meghan-Doku wird zum royalen Pulverfass.

"Man muss alte Kapitel abschließen, um neue zu beginnen." Nach den vielen Aufregern der ersten drei Folgen -Stichwort: Rassismus -setzen Harry und Meghan jetzt zum Rundumschlag aus.

Morgen kommen die letzten drei Folgen der Skandal-Doku und schon der Trailer hat es in sich. Neben unveröffentlichten Backstage-Szenen der Traumhochzeit wird man gegen das Königshaus laut. Just zu Bildern des Begräbnisses von Prinz Philip (2021) attackiert Harry seinen Bruder William. "Sie logen, um meinen Bruder zu schützen. Sie waren aber nie gewillt, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen." Meghan wird sogar noch deutlicher: "Ich wurde nicht den Wölfen vorgeworfen, ich wurde an sie verfüttert!"