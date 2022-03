× Herzogin Kate: Strahlende Ankunft in Jamaika

Anlässlich des Platin-Jubiläumsjahres der Queen besuchen Prinz William und Herzogin Kate Belize, Jamaika und die Bahamas.

Eine Woche lang reisen Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) anlässlich des Platin-Jubiläumsjahres der Queen durch die Karibik. Für die Abreise in Belize hat Kate sich für einen ganz besonderen Look entschieden. Den korallenroten Blazer von Saint Laurent hat sich die Herzogin nämlich bereits im Studium zugelegt. Zu dem klassischen Vintage-Teil kombiniert sie eine weiße Hose, eine Tasche von Mulberry und Pumps von Aquazzura.

Herzogin Kate im Vintage-Look.

Strahlende Ankunft in Jamaika

Nach drei Tagen in Belize reiste das royale Paar am Dienstag nach Jamaika. Bei ihrer Ankunft in der Hauptstadt Kingston begeisterte die 40-Jährige in strahlendem Gelb. Das Kleid des Labels Roksanda wurde extra für die Herzogin mit kurzen Ärmeln angefertigt. Passend dazu kombinierte sie einen Armreif des jamaikanischen Labels Steelz and Mantraz.

Kate und William bei ihrer Ankunft in Jamaika.

Reise von Protesten überschattet

Auf Grund der kolonialen Vergangenheit, sorgte die Ankunft der beiden Royals – wie auch schon in Belize – für Proteste, die auch die traumhaften Outfits der Herzogin nicht überstrahlen können. Nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Kingston fanden sich am Dienstag Demonstranten zusammen, die Reparationszahlungen für die Sklaverei sowie eine Entschuldigung forderten. In einem Schreiben fordern die Aktivisten, Queen Elizabeth II. (95) als Staatsoberhaupt des Karibikstaats abzusetzen, wie jüngst in Barbados.