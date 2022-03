Hier versteckt sich Charlène jetzt

Fürstin Charlène soll sich nach ihrer Rückkehr im "Landhaus Roc Agel" erholen.

Anfang 2021 beschloss Charlène (44) in ihre Heimat Südafrika zu reisen, um sich für den Schutz von Nashörnern einzusetzen. Doch die Reise wurde ihr zum Verhängnis, denn seither ist die Ehefrau von Fürst Albert II (64) von ihrer Famillie getrennt. Eine Erkrankung machte ihr erst die Heimreise unmöglich, danach musste sie vier Monate in einer Schweizer Klinik therapiert werden. Jetzt sollte die schöne Ex-Schwimmerin eigentlich wieder in den Palast zu ihren beiden Kindern Jacques und Gabriella beide (7) zurückkehren, doch laut Gala kam es wieder einmal anders.

Zufluchtsort abseits des Fürstentums

Demnach soll sich die Fürstin zurzeit auf Roc Agel, dem Landsitz der Grimaldis, erholen. Dort sei sie abgeschottet von Paparazzi und könne sich voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Charlène nutzte das Anwesen schon öfter, um sich von ihrem Leben in der Öffentlichkeit ein wenig Rückzug zu gönnen. Auch die beiden royalen Zwillinge haben bereits ihre Ferien auf dem Landsitz verbracht, der selbstverständlich streng überwacht wird.

In diesem Domizil soll sich die Fürstin erholen.

Rückkehr bleibt weiter ungewiss

Die nächsten Wochen "sollen es ihr ermöglichen, sich vollständig zu erholen, damit sie nach und nach ihre offiziellen Tätigkeiten wieder aufnehmen kann", hieß es in einer offiziellen Pressemitteilun. "Sobald es Ihre Gesundheit zulässt, wird die Fürstin mit Freude wieder besondere Momente der Geselligkeit mit den Monegassen teilen, die sie so sehr vermisst hat", erklärte der Palast. Wann das sein wird bleibt weiter ungewiss.