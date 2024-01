Frederik ist neuer König von Dänemark

Königin Margrethe II. übergibt bei eisigen Temperaturen nach 52 Jahren an Frederik X.

Dänemark hat ein neues Staatsoberhaupt. Dänemarks Königin Margrethe II. hat abgedankt und den Thron damit nach 52-jähriger Regentschaft an ihren Sohn Frederik übergeben. Die 83-Jährige unterzeichnete heute in Kopenhagen ihre Abdankungserklärung, wie Aufnahmen aus Schloss Christiansborg zeigten.

Bereits mehrere Stunden vor dem Thronwechsel versammelten sich erste Royal-Fans vor Schloss Christiansborg, um sich die besten Plätze für die Proklamation zu sichern. Man könne unmöglich sagen, wie voll es später werde - daher sei er bereits um 6.00 Uhr in der Frühe vor das Schloss gekommen, sagte ein Kopenhagener.

Eine Frau aus dem westdänischen Jütland meinte, sie wolle ganz vorne am Balkon stehen, wenn der bisherige Kronprinz Frederik zum neuen König ausgerufen werde. Gegen die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt hatte sie sich wie andere unter anderem mit einer dicken Winterjacke und Mütze gewappnet. Andere hatten bereits rot-weiße Dänemark-Flaggen um die Schultern gebunden oder Kronen auf dem Kopf, um den neuen Monarchen später willkommen zu heißen.

Dänemark steht am Sonntag ein historischer Thronwechsel bevor: Die langjährige Königin Margrethe II. will den Thron am frühen Nachmittag nach 52-jähriger Regentschaft vorzeitig an ihren Sohn Frederik übergeben. Auf einem Treffen mit der Regierung will sie ihre Abdankungserklärung unterzeichnen - nach Angaben des Königshauses ist es die erste freiwillige Abdankung eines dänischen Oberhauptes seit fast 900 Jahren. Um 15.00 Uhr soll Frederik dann von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vom Balkon von Schloss Christiansborg als neuer König ausgerufen werden.