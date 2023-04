Jetzt fix: Prinz Harry kommt zu Charles' Krönung

Nun ist es offiziell: Prinz Harry wird tatsächlich an der Krönung von Papa König Charles teilnehmen! Nicht dabei sein werden allerdings Meghan mit Söhnchen Archie und Töchterchen Lilibet. Der Buckingham Palace bestätigt, die drei werden in Kalifornien bleiben.

Tatsächlich: Trotz der Krisen, die die Royals in der vergangenen Zeit durchgemacht haben, wird Prinz Harry bei der Krönung seines Vaters, König Charles, dabei sein! Das bestätigte zuletzt der Buckingham Palace.

Eine Neuigkeit, die gerade Royal-Fans erfreuen wird, schließlich ist längst bekannt, dass das familiäre Verhältnis höchst angespannt ist. Dadurch war auch lange nicht bekannt, wie Charles' Krönung nun ablaufen würde.

Schon zuletzt kündigte Charles an, seinen Sohn dabei haben zu wollen, wobei der Grund dafür durchaus interessant ist: Er will an seinem wohl wichtigsten Tag durch das Fernbleiben seines Sohnes kein Familiendrama im Fokus haben.

Ein Sprecher des Buckingham Palace verkündete, so scheibt "Daily Mail": „Der Buckingham Palace freut sich, bestätigen zu können, dass der Herzog von Sussex am 6. Mai am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey teilnehmen wird. Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben.'