Kate und William nehmen sich zu Halloween royale Auszeit

Die Royals wollen das Halloween-Fest ohne Terminstress im Kreise der Familie feiern

Zur Zeit sind in Großbritannien Herbstferien. Eine Zeit die auch die Royal-Family im Kreise der Familie genießen möchte. Vor allem, da auch die Kids George, Charlotte und Louis gerade schulfrei haben. Anlass genug für Prinzessin Kate eine zweiwöchige Familien-Auszeit einzuberufen. Und auch Prinz William hat seine öffentlichen Verpflichtungen in dieser Zeit auf ein Minimum reduziert, um im Kreise der Familie Halloween zu feiern.

© Getty Images ×

Laut britischen Medien werden die Mini-Royals Halloween mit ihren Cousins feiern, wo auch Kates Eltern, Carole und Michael Middleton mit dabei sein werden.

Prinzessin Kate mit ihren Eltern Michael und Carole Middleton © Getty ×

"Halloween ist für mich ein Highlight im Herbst. Ich erinnere mich noch gut an die Freude und den Nervenkitzel aus meiner eigenen Kindheit – die Gelegenheit, sich zu verkleiden, Kürbisse zu schnitzen und Süßigkeiten sammelnd von Tür zu Tür zu gehen!", freut sich Kates Mama schon auf die gemeinsamen Tage.

© APA/AFP ×

Kates Plan ist es auch mit den Kindern von Tür zu Tür zu gehen und "Süßes oder Saures" sammeln. Nach den Ferien will Kate auch wieder voll in ihre royalen Aktivitäten einsteigen und gleich am 10. November beim Gedenkgottesdienst zum Remembrance Sunday dabei sein.