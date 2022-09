Kein Dinner für Harry und Meghan

Zu dem offiziellen Essen sind neben Staatsgästen nur „Working Royals“geladen.

Zwist. Beim Staatsdinner am Vorabend des Begräbnisses der Queen wird ihr Lieblingsenkel Harry nicht dabei sein. Am Abendessen im Buckhingham Palast für Staatschefs, offizielle Gäste aus Übersee und Royals unter Vorsitz von König Charles III und Queen Consort Camilla dürfen Harry und seine Ehefrau Meghan nicht teilnehmen. Seit dem Megxit zählen sie nicht mehr zu den sogenannten „Working Royals“ und erhielten daher keine Einladung zu dem Bankett.

Da drückt wohl auch Harrys Vater Charles III. kein Auge zu; das strenge royale Protokoll duldet die Anwesenheit der royalen Aussteiger bei dem Dinner nicht. Eine weitere Abfuhr für Harry. Auch Prinz Andrew, nach Skandalen offiziell in Ungnade gefallen, ist bei dem Abendevent nicht zugelassen.

Uniform. An einer anderen Front intervenierte Charles III. für seinen jüngeren Sohn: Harry darf bei einer Totenwache für seine Großmutter am Samstagabend seine Militäruniform anlegen. Bei den bisherigen Zeremonien trug Harry, der in Afghanistan gedient hat, im Gegemsatz zu seinem Bruder William einen Gehrock. Harry musste seine militärischen Titel mit dem Abschied aus dem Königshaus niederlegen.