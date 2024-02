Kein Weg zurück für Prinz Harry

Trotz des Kurzbesuchs bei seinem krebskranken Vater König Charles III. und einem emotionalen TV-Interview scheint eine Versöhnung zwischen den Royals weiterhin ausgeschlossen.

Seit König Charles III. seine Krebserkrankung bekanntgab, erschien Prinz Harry sofort auf der Bildfläche. Zuvor herrschte eher Funkstille zwischen den beiden. Doch jetzt will Harry für seinen Vater da sein und jettete sogar für ein 30-Minuten-Gespräch von Kalifornien nach London. Laut Palast-Insidern habe Harry angeboten, während sein Vater seine Therapie macht, vorübergehend wieder royale Pflichten zu übernehmen. Doch weder Charles noch William scheinen dies auch nur zu erwägen. Im Gegenteil „Für Harry gibt es keinen Weg zurück ins royale Leben. Die Chancen dafür sind bei Null Prozent“, wird die Palast-Quelle zitiert.

Erst am Wochenende gab Harry ein Interview im US-Fernsehen, in dem er sich erstmals versöhnlich zeigt. „Ich liebe meine Familie. Jede Krankheit bringt die Familie wieder näher zusammen“, so Harry im Talk.

Auch wenn Charles und Harry wieder miteinander sprechen, steht ein royales Comeback nicht zur Debatte. Bei seinem Ausstieg 2020 wurde ganz klar festgehalten, dass es keine „Halbe-halbe“-Lösung geben kann. Und da Harry ausgestiegen ist, muss er auch jetzt draußen bleiben...