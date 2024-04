König Charles III. erhält seine eigenen Banknoten

Ab 5. Juni werden die neuen Pfund-Noten mit dem Konterfei von König Charles III. ausgegeben. Jetzt wurden sie präsentiert

Es war ein historischer Moment, als Dienstagnachmittag König Charles III. als erster die neuen Banknoten in Augenschein nahm. Beim Medientermin mit Bank Of England Gouverneur Andrew Bailey sah der Monarch zwar von seiner Krebs-Therapie gezeichnet, aber erfreut aus. Charles erhielt die ersten Drucke seiner eigenen Banknoten in einem ledergebundenen Buch im Buckingham Palast.

Neue Pfundnoten mit König Charles III. © Getty ×

Teil seines Geschenks waren eine 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Note jeweils mit der Seriennummer "01 000001". Es wer ein historischer Moment nicht nur für Charles, sondern für Großbritannien, denn erst zum zweiten Mal ziert das Konterfei eines Monarchen die britischen Geldscheine. 1960 wurde Queen Elizabeth II. als erste Monarchin auf einer Banknote verewigt. Aufgegeben werden die neuen Banknote am dem 5. Juni.