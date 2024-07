König Charles III. eröffnet Parlament mit viel Pomp

Just am 77. Geburtstag von Königin Camilla musste Charles seinen königlichen Pflichten nachkommen

Rund zwei Wochen nach dem Regierungswechsel in Großbritannien hat König Charles III. mit royalem Pomp das Parlament eröffnet. Der Monarch verlas das Regierungsprogramm des neuen Premierministers Keir Starmer. Der 61-Jährige ist der erste Regierungschef der sozialdemokratischen Labour Party seit 14 Jahren.

In der "King's Speech" wurde eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen angekündigt.

Der 75 Jahre alte König und seine Frau, Königin Camilla, die am Mittwoch ihren 77. Geburtstag feierte, waren zuvor mit viel Pomp per Kutsche in einer Prozession vom Buckingham-Palast angereist. Das "State Opening of Parliament" gehört zu den wichtigsten Terminen im royalen und politischen Kalender.

Pflichten zum royalen Geburtstag

Zum Geburtstag der Königin veröffentlichte der Palast ein Foto, das sie in einem blauen Kleid auf einem Balkon auf der Kanalinsel Guernsey zeigte. Camilla und König Charles III. (75), hatten die Inselgruppe, die als Kronbesitz einen Sonderstatus hat, in den vergangenen Tagen besucht. Auf einem Post bei X war zu lesen: "Wünschen der Königin alles Gute zum Geburtstag heute!"

Das Bild im Sonnenschein und vor idyllischer Kulisse mit Meer und Felsen im Hintergrund sieht beinahe nach einem Urlaubsfoto aus. Ihren Geburtstag musste Camilla allerdings dennoch der Pflichterfüllung unterordnen.

Aufmerksame Beobachter hatten während des Besuchs auf den Kanalinseln einen Verband am rechten Knöchel der Königin erspäht. Camilla soll sich Berichten zufolge eine leichte Verstauchung zugezogen haben. Getreu dem Grundsatz der Royals, stets eine "stiff upper lip" zu bewahren (die Zähne zusammenzubeißen), ließ sie sich aber nichts anmerken.

Die Königin, die einst als Nebenbuhlerin Prinzessin Dianas wenig populär war, hat sich längst den Ruf der Stütze des Königshauses erworben. Als in diesem Jahr zuerst König Charles und später Prinzessin Kate Krebserkrankungen öffentlich machten, nahm sie etliche wichtige Termine alleine wahr. Wie Camilla den Rest ihres Geburtstags verbringen wollte, war nicht bekannt. Zur Feier des Tages sollten in London Kanonensalven abgefeuert werden.