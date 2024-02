König Charles meldet sich mit persönlicher Botschaft auf Instagram

Nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung veröffentlichte König Charles III. eine persönliche Nachricht an das Volk des Karibik-Staates Grenada, das heuer das 50-Jahr-Jubläum seiner Unabhängigkeit feiert.

Eigentlich war es geplant, dass König Charles III. dieser Tage persönlich zum Unabhängigkeits-Jubiläum von Grenada reist. Doch sein Gesundheitszustand und die Krebs-Therapie dürften das nicht zugelassen haben. Deshalb veröffentlichte der Palast jetzt ein Statement des Königs. Ein Statement, in dem der Monarch auch persönliche Töne anschlägt.

"Ich kann nur sagen, wie leid es mir tut, dass ich nicht persönlich bei Ihnen sein kann, um diesen bedeutsamen Meilenstein zu feiern und mit Ihnen allen ein wenig Oil Down zu genießen! Meine Gedanken sind bei allen in Grenada, Carriacou und Petit Martinique sowie bei allen in der grenadischen Diaspora – „ein Volk, eine Familie“ – während Sie alles feiern, was Sie erreicht haben und alles, was Ihre Zukunft bereithält. Meine Familie schließt sich mir an und gratuliert euch allen herzlich."

Sein letzter Besuch der Karibik-Insel liegt fünf Jahre zurück und in seinem Statement schwärmt Charles noch heute davon.

Charles und Camilla auf Grenada © Getty ×

"Meine Frau und ich haben besondere Erinnerungen an unseren Besuch auf Ihrer wunderschönen „Gewürzinsel“ vor fünf Jahren und an den herzlichen und rührenden Empfang, den Sie uns bereitet haben. Damals, wie immer, wenn ich Grenadier irgendwo auf der Welt getroffen habe, war ich beeindruckt von Ihrer Widerstandsfähigkeit, der Stärke Ihrer Gemeinschaft und Ihrer gemeinsamen Entschlossenheit, etwas Positives zu bewirken", so das Statement im Wortlaut.

Für sein Posting erntete König Charles III. jede Menge Unterstützung und Genesungswünsche, die meist mit einem "God save the King" enden.