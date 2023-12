König Charles soll wegen Camilla von royalen Weihnachts-Traditionen abweichen

Laut dem britischen TV-Sender ITV gibt es heuer zu Weihnachten eine Premiere im Königshaus. Dafür weicht König Charles höchstpersönlich von den royalen Feiertags-Traditionen ab.

Es wäre ein historischer Moment für die Royals. Dem Bericht zufolge soll heuer erstmals auch Camillas Familie an den Weihnachts-Feierlichkeiten auf Einladung des Königs im Sandringham House teilnehmen.

Jährilich geht die ganze Familie am ersten Weinachtstag in die St Mary Magdalene-Kirche in Norfolk, im Osten Englands. Nach dem traditionellen Weihnachtsgottesdienst findet im Sandringham House das große Weihnachtsessen statt. Und genau hier soll es zu der historischen Premiere kommen. Denn angeblich sind auch die Kinder von Ehefrau Camilla, Tom Parker Bowles (49), Laura Lopes (45) und weitere Familienmitglieder der Königsgemahlin eingeladen.

Das könnte sogar dazu führen, dass die Royals umplanen müssen. Denn bisher fand das Festmahl stets im prunkvollen Esszimmer statt. Heuer könnte man, aufgrund der vielen Teilnehmer, in den Ballsaal ausweichen müssen.

Nicht die ganze Familie

Damit würde Charles vor allem eine lang gepflegte Tradition seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II, brechen. Auch Camillas Schwester Annabel Elliot wird als "Begleiterin" für die Feierlichkeiten angeführt. Doch trotz des großen Familienzusammenschlusses, wird nicht die ganze königliche Familie zu Weihnachten vereint sein.

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden auch dieses Jahr nicht dabei sein. Adelsexperten sind sich sogar sicher, dass Charles darüber froh ist. Aufgrund der anhaltenden Spannungen nach dem Austritt seines Sohnes aus dem Königshaus soll er sogar erleichtert sein, dass es heuer zu ruhigen Weihnachten kommen wird.