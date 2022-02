× Letizias schönste Wien-Styles

Die 49-jährige Letizia beweist ein weiteres Mal, dass sie zu Recht als Modeikone gilt

Immer wieder beehrt Spaniens Königspaar Wien: Felipe VI. (54) und seine Frau Letizia (49) landeten am Montag erneut zu einem Kurzbesuch in der Hauptstadt. Wie gewohnt sorgte dabei Ehefrau Letizia für den Glamour-Faktor. Die spanische Königin bewies ein weiteres Mal, dass sie stilsicher mit ihren Looks überzeugen kann - zu Recht gilt sie neben Herzogin Kate und Königin Maxima der Niederlande als einer der bestgekleideten Royals Europas.

Letizias Outfits zum Nachshoppen

Um den Style der Königin nachzushoppen, muss man gar nicht so tief ins Portemonnaie greifen. Wie auch Kate oder Maxima setzt die spanische Königin immer wieder auf Mode von der Stange und trägt neben hochpreisigen Designer-Stücken von Armani oder Carolina Herrera auch gerne günstige Teile von Zara, Magrit oder Massimo Dutti. Ihre schlanke Silhouette setzt Königin Letizia gerne mit schmalen Schnitten oder besonders taillierten Kleidern in Szene. Farblich setzt sie dabei vorwiegend auf gedeckte Farben.

Die Teile im Detail

Für ihren Wien-Besuch entschied sich die 49-Jährige für ein Midi-Dress von Pedro Del Hierro (Preis: 229 Euro). Um den Look aufzupeppen kombiniert sie dazu einen Taillen-Gürtel in schwarzem Leder von Burberry. Klassisch trägt Letizia dazu schwarze „Mila“-Pumps von Magrit (Preis 218 Euro) und eine Shoulder Bag von Nina Ricci mit geprägter Python-Klappe. Ein Carolina Herrera Oversized-Mantel in einer Woll-Kaschmir-Mischung aus der 2019 Prêt-à-Porter-Kollektion, rundet den Look perfekt ab.

Letizia bei ihrem Wien-Besuch 2014 mit Ex-Präsident Heinz Fischer

Letizia bei einem früheren Wien-Aufenthalt im Ernst-Happel-Stadion