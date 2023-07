Liebes-Krise: Harry & Meghan nehmen eine Ehe-Auszeit

Die Ehe-Krise bei Harry und Meghan wird immer schlimmer. Jetzt sollen sie sogar eine Auszeit von der Ehe vereinbart haben.

In der Hoffnung ihre Bindung wieder aufzubauen, nehmen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan "eine Auszeit" von ihrer Ehe, wie das US-Portal "RadarOnline" berichtet. Demnach, so erzählen es Insider, sollen die öffentlichen Rückschläge, gescheiterten Geschäfte (Netflix, Spotify) und öffentliche Auseinandersetzungen zu Spannungen innerhalb der Ehe geführt haben.

"Harry passt nicht in Meghans kitschige Tinseltown-Welt“, packt ein Insider gegenüber dem Portal aus. Der Prinz müsse aktuell "sich selbst finden". Wie die Quelle "RadarOnline" weiter berichtet, will Harry für eine neue Netflix-Dokumentation eine Zeit lang alleine nach Afrika reisen. Dort fühle er sich am wohlsten, er bezeichne den Kontinent als "zweite Heimat", erklärt der Insider.

Finanzieller Druck beim Royals-Paar

Zu den ehelichen Spannungen kommen bei den abtrünnigen Royals derzeit auch noch finanzieller Druck hinzu. Die Quelle erzählt gegenüber dem Portal, das Paar habe Probleme ihren verschwenderischen Lebensstil in Kalifornien zu finanzieren, einschließlich ihrer 14-Millionen-Dollar-Villa.