Das neuesten Enthüllungsbuch über britische Royals heißt 'Finding Freedom'. Es dreht sich um Harry und Meghan und hat einiges an Brisanz. Zwar haben sich die zwei beliebten Royals nicht selber für das Werk geäußert, sehr wohl allerdings Freunde wie es heißt. Das sind die heftigsten Stellen darin.

1. Meghan fühlte isch nicht willkommen

„Ich habe mein ganzes Leben für diese Familie aufgegeben“, klagt Meghan im Buch unter anderem über ihr „Opfer“ als neuer Royal. „Schwachsinn“, heißt es jetzt aus dem Freundeskreis von Prinz William und seiner Kate. „Wir haben für ­Meghan den roten Teppich ausgerollt und alles für sie getan“, so der Insider weiter. Kate soll auf ihrem Landsitz Anmer Hall sogar selbst am Herd gestanden sein und für Meghan vegan gekocht haben.

2. Kate zu distanziert

Das alles dürfte für ­Meghan aber nicht gezählt haben. Sie war – wie Insider berichten – enttäuscht, dass Kate sie nie besucht hätte und sie auch nichts über das Leben als Royal gelehrt hätte. Die beiden Damen waren angeblich sogar einmal gleichzeitig in denselben Geschäften shoppen – getrennt, obwohl Meghan lieber einen gemeinsamen Shopping-Trip gehabt hätte und Kate dies ablehnte.

3. Harry nannte William Snob

Harry wiederum soll seinen Bruder einen „Snob“ genannt haben, als ihn dieser als „blind vor Lust“ auf Meghan bezeichnet habe.

4. So ist die Presse

Einem Freund soll Meghan anvertraut haben, dass die Kritik der Boulevardpresse wie "der Tod durch tausend Schnitte" sei.

5. Kein Zurück mehr

Wie in der britischen Presse nun zu lesen ist, soll es wegen des brisanten Inhalts des Buches kein Zurück mehr geben für Harry und Meghan. Der Inhalt, die Details wiegen zu schwer als dass eine Rückkehr der beiden in offizielle Funktionen des britischen Königshauses möglich sein könne. In der Daily Mail heißt es jede Möglichkeit sei "torpediert" worden, dass die Queen sie als Senior Royals einsetzen könne.