Meghan: 'Harry ist als Feminist Vorbild für Sohn'

Herzogin Meghan (39) ist nach eigener Aussage stolz darauf, dass ihr Ehemann Prinz Harry (35) als Feminist ein Vorbild für den gemeinsamen Sohn Archie (1) abgibt. Harry bezeichne sich selbst als Feminist, sagte die Herzogin bei einem am Mittwoch als Video veröffentlichten Gespräch mit der US-Frauenrechtlerin Gloria Steinem.

"Und ich schaue mir unseren Sohn an und was für ein wunderschönes Vorbild er bekommt, indem er mit einem Vater aufwächst, für den dieser Teil seiner Selbstidentifikation so selbstverständlich ist. Dass man sich nicht dafür schämen muss, sich für fundamentale Menschenrechte für alle einzusetzen - und das beinhaltet natürlich Frauen."

Bei dem Gespräch sitzen die beiden Frauen in einem Garten, auch die zwei Hunde von Meghan und Harry kommen zwischenzeitlich vorbei. Herzogin Meghan hat sich in der Vergangenheit immer wieder für unterschiedliche Themen öffentlich eingesetzt. In der vergangenen Woche hatte sie Frauen bei einem Online-Treffen dazu ermutigt, bei der US-Präsidentschaftswahl im November ihre Stimmen abzugeben.

Prinz Harry und Meghan hatten sich im März vom britischen Königshaus losgesagt. Nach Stationen in Kanada und in der US-Metropole Los Angeles leben Harry und Meghan mit ihrem einjährigen Sohn Archie nun in der kalifornischen Küstenstadt Santa Barbara.