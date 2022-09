Meghan war am Sterbebett der Queen 'nicht willkommen'

Nun wurde enthüllt, warum Meghan nicht nach Balmoral reiste, um von der Queen Abschied zu nehmen.

Wie oe24 bereits berichtete, reiste Prinz Harry am Donnerstag alleine nach Balmoral, um Abschied von seiner Großmitter, Queen Elizabeth, zu nehmen. Meghan bliebt mit Töchterchen Lilibeth in London, wo sie gerade verweilten.

Doch wie "The Sun" nun erfahren haben will, soll König Charles Harry gesagt haben, Meghan sei am Sterbebett der Queen im Balmoral Castle nicht willkommen – sie wurde angewiesen, in London zu bleiben.Laut "The Sun" war Prinz Harry in Frogmore Cottage, als er einen Anruf von seinem Vater erhielt, der ihn bat, Meghan nicht mitzubringen. "Charles sagte Harry, dass es nicht richtig oder angemessen für Meghan sei, in einer so traurigen Zeit in Balmoral zu sein", sagte eine Quelle der britischen Zeitung. Charles soll noch gesagt haben, dass auch Kate nicht kommen würde und dass sich wirklich nur die engste Familie verabschieden sollte, so die Quelle weiter.