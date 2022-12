Meghan wird mit Trump und Kanye verglichen

Meghan hat es laut Autorin Joanna Weiss erneut in eine Top-Liste geschafft. Allerdings in die der größten Narzissten.

Rüge. In der Kolumne mit dem Titel „2022 – das Jahr, in dem wir alle genug von Narzissten bekommen haben“, schreibt Joanna Weiss eher abwertend über die ehemalige Schauspielerin. „Meine Sympathie für Harry und Meghan verwandelte sich in Irritation.“ Weiss spielt dabei auf die Netflix-Doku der beiden an. Sie vergleicht Meghan mit Donald Trump, Elon Musk und sogar Kanye West.

Die Doku Harry und Meghan war das erste Projekt der Zusammenarbeit mit dem Streaming-Riesen. Seither sorgt das Paar für jede Menge Kontroversen. Im Jänner legt Harry mit seiner Autobiografie ­Reserve noch einen drauf.