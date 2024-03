Meghans "Sussexsquad" wettert gegen krebskranke Kate

Die Anhängerschaft von Prinz Harrys Gattin will Kate diffamieren

Für Prinzessin Kate (42) war es ein gut überlegter Schritt nach all den Verschwörungstheorien und Gerüchten um sie, ihre Krebserkrankung in einer Videobotschaft öffentlich zu machen. Was die Gattin von Prinz William und ihre Familie jetzt brauchen, ist Ruhe. Daher haben sich die Royals über die Osterferien auf den Landsitz Anmer Hall in Norfolk zurückgezogen. Doch Ruhe scheint so schnell keine einzukehren, wenn es nach den Anhängern von Meghan Markle (42) geht. Denn diese verbreiten auf dem Instagram-Profil "Sussex_Squad" weiterhin Märchen über Kates Verbleib.

Angeblich seien die Verwalter des Profils radikale Meghan-Fans, die Kates Image vernichten wollen, um Meghans Ruf wiederaufzubauen. 35.000 Follower konnten diese bereits für sich gewinnen.

Schockierende Aussagen der Meghan-Fanatiker

Laut den Postings der Seite sei Kate längst tot. In der Öffentlichkeit trete nur ein Double auf. Außerdem sei Kate eine Rassistin und vermutlich nicht einmal krank. Auch Scheidungsgerüchte und Behauptungen, Kate hätte sich mehrerer Schönheits-Ops unterzogen, stammen von der ominösen Instagram-Seite.