Mette-Marits Marius: Polizei stürmt Schloss - Verdacht auf Drogenhandel

Nach Körperverletzungsermittlungen geht es nun damit weiter.

Was ist nur mit Mette-Marits Sohn Marius los? Seit der Verhaftung von Marius Borg Hoiby (27) kommen immer mehr schockierende News an Licht.

Mehr zum Thema

U-Haft für ihn

Ins Rollen gekommen ist der Skandal um den verwöhnten Sohn der Kronprinzessin, als seine Freundin Anzeige erstattete, dass Marius sie bedroht hätte. Bei einem Lokalaugenschein in ihrer Wohnung steckte sogar ein Messer in der Wand. Marius wurde festgenommen und saß 24 Stunden in U-Haft, bevor er auf das Schloss seiner Familie "flüchtete".

Gestand schon Kokain-Konsum

Dort, auf Schloss Skaugum, ermittelte nun die Polizei. Der Verdacht gegen Marius: Drogenhandel! Dass er Kokain konsumiert, gab er bereits zu. Nun wird nachgeforscht, wie ausgeprägt seine Vorliebe für Drogen ist. Das berichten verschiedene Medien. Bereits im Herbst 2023 sollen Beamte zum ersten Mal beim Anwesen aufgetaucht sein. Hintergrund: Einige Personen in Marius' Skandal-Clique sollen tief verwickelt sein in Drogenhandels-Angelegenheiten.

Noch soll die Polizei dem Mitglied der norwegischen Royals gewogen sein, so Insider. Ihn manchmal eher verwarnen. Doch das soll sich nun radikal ändern, wenn sich Tatbestände verhärten. Denn Drogenhandel ist ein ernsthaftes Verbrechen.