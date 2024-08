Marius Borg Hoiby: Prügelte er SIE krankenhausreif?

Norwegens Kronprinz wurde wegen Körperverletzung angeklagt

Die norwegischen Royals stehen unter Schock: Laut Medienberichten habe Marius Borg Hoiby (27), der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (50), Körperverletzung begangen, sei für 30 Stunden festgenommen worden und müsse sich nun vor Gericht verantworten. Er sei laut Polizeibericht am Sonntag in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung auf eine Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren losgegangen.

Verletzte Marius Borg Hoiby seine neue Freundin?

Erst kürzlich zeigte sich der norwegische Royal frisch verliebt mit Surferin Rebecca Helberg Arntsen. Die fesche Blondine wäre genau im beschriebenen Alter. Zudem soll die Polizei bestätigt haben, dass die Frau in einer Beziehung mit dem Sohn der Kronprinzessin sei. Vor zwei Wochen tauchten erste Bilder des turtelnden Paares auf. "Glücklicher", schrieben die beiden zu einem gemeinsamen Foto am Strand.

Hoiby zeigte sich vor zwei Wochen noch ganz verliebt mit seiner Freundin Rebecca © Instagram

Psychisch und körperlich angegriffen

Was genau geschah: Laut „Se og Hör“ habe Marius die junge Frau "psychisch und körperlich" angegriffen. Sie habe fliehen können, wurde jedoch mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Jetzt soll sie gegen Borg Anklage wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erhoben haben. Die Royals, vor allem Mama Mette-Marit zeigen sich schockiert.