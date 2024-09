Nach Flutkatastrophe: Auch König Charles schockiert

Der britische König Charles (75) hat sich erschüttert gezeigt über die Überschwemmungen in Teilen Europas.

"Meine Frau und ich sind zutiefst schockiert und traurig über die Zerstörung und Verwüstung, die von den katastrophalen Überschwemmungen in Mitteleuropa hervorgerufen wurden", hieß es in einer Mitteilung des Palasts auf X.

Er und Königin Camilla (77) wollten ihre "tiefste und aufrichtigste Anteilnahme für diejenigen, die so tragisch ihre geliebten Menschen verloren haben" zum Ausdruck bringen, so der König. Immense Bewunderung habe das Königspaar für den "schieren Mut und die Hingabe der Rettungskräfte in der ganzen Region, die ohne Unterlass gearbeitet haben, um verzweifelt benötigte Unterstützung, Hilfsgüter und Unterstützung zu unzähligen Menschen zu bringen", heißt es weiter.

A message from The King regarding the ongoing floods in Central Europe. pic.twitter.com/gI0z1xSAu9 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2024

Nachricht persönlich autorisiert

Die Nachricht ist mit "Charles R" unterzeichnet (das "R" steht für das lateinische Wort Rex, also König). Das gilt als Zeichen dafür, dass Charles die Nachricht persönlich autorisiert hat. Der britische König gilt als äußerst umweltbewusst und warnt seit vielen Jahren vor den Folgen des Klimawandels