× Offiziell bestätigt: Prinzessin Kate kommt zum Wimbledon-Finale!

Wie bekannt gegeben wurde, wird Prinzessin Kate morgen beim Wimbledon-Herrenfinale anwesend sein, um den Siegerpokal zu überreichen.

Die Prinzessin von Wales wird den Preis entweder an Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz überreichen, wie der Kensington Palace in einer Aussendung miteilte.

Am Samstag wird Kate jedoch nicht anwesend sein und die Wimbledon-Vorsitzende Debbie Jevans wird nach dem Finale im Dameneinzel in Kates Namen die Siegertrophäe entweder an Jasmine Paolini oder Barbora Krejcikova überreichen.

Es wurden Notfallpläne erstellt, damit die Herzogin von Gloucester, 25 Jahre lang Ehrenpräsidentin der Lawn Tennis Association, einspringen könnte, falls die Prinzessin von Wales aufgrund ihrer laufenden vorbeugenden Krebsbehandlung nicht zur Verfügung stehen sollte. Dies soll aber jetzt nicht mehr notwendig sein.

Wimbledon Schirmherrin

Die Prinzessin von Wales ist seit acht Jahren Schirmherrin des All England Clubs, nachdem sie die Nachfolge von Königin Elisabeth II. angetreten hatte, die dieses Amt seit 1952 innehatte. Seit 2016 überreicht sie jedes Jahr die Trophäen. Kate meinte bereits letzten Monat, dass sie hoffe, im Sommer gelegentlich an Veranstaltungen teilnehmen zu können, bat die Öffentlichkeit jedoch um Geduld, da sie wie viele Krebspatienten „gute und schlechte Tage“ habe.

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte Kate bei der "Trooping the Colour"-Parade im Juni.

Ehemann Prinz William, Präsident des englischen Fußballverbandes, reist nach Deutschland, um Sonntagabend im Berliner Olympiastadion das Finale der Europameisterschaft 2024 zwischen England und Spanien zu besuchen.