Prinz Charles traf Queen vor zwei Tagen

Nach Charles, jetzt auch Sorge um die Queen

Der Prinz von Wales wurde Donnerstagmorgen positiv auf das Corona-Virus getestet und muss sich nun in Selbstisolation im Clarence House begeben. Das gibt der Palast via Twitter bekannt. Es ist bereits das zweite Mal, dass Charles (73) an dem Virus erkrankt ist. Im März 2020 hatte er sich zum ersten Mal infiziert. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Thronfolgers wurde verkündet, dass er vorerst alle Termine absagen werde. "Er ist zutiefst traurig, dass er nicht an dem heutigen Event in Winchester teilnehmen kann", heißt es. Am Mittwochabend hatte Charles noch gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Camilla (74) an einem Empfang im British Museum in London teilgenommen Dabei trafen sie auf die britischen Innenministerin Priti Patel und Finanzminister Rishi Sunak

Angst um die Queen

Doch nicht nur hochrangige Politiker hatten in den letzten Tagen Kontakt mit dem Prinzen. Auch Queen Elizabeth II. (95) selbst soll ihren Sohn erst am Dienstag, also zwei Tage vor seinem positiven Testergebnis getroffen haben. Bisher zeige die Monarchin keine Symptome, ihre Gesundheitszustand werde aber jetzt genauestens beobachtet.