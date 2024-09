Prinz Harry: Bizarrer Auftritt in verstörender Horror-Show

Prinz ist gerade ohne seine Gattin Meghan auf Tour, dabei hatte er auch eine Einladung in ein Geisterhaus.

Er schreit, reißt die Augen auf und läuft panisch davon - Prinz Harry wurde gerade dabei gefilmt, wie er in Jimmy Fallons „Late Night Show“ durch ein gruseliges Labyrinth gejagt wird. Der Prinz ist eine Woche ohne seine Ehefrau auf Tour durch New York und schien diese skurrile Einladung ebenfalls angenommen zu haben. Diesmal saß Harry aber eben nicht für ein Interview auf einer Couch, sondern wurde vom Moderator in eine Stresssituation versetzt.

Prinz Harry fluchte

Der Auftritt in der Show fand nach seiner mehrtägigen Reise an die Ostküste statt. Er war bei der UN-Generalversammlung und der Climate Week zugegen. In dem Beitrag, der im US-Sender NBC ausgestrahlt wurde, wurden Schimpfwörter zensiert, als Harry, dem eine Kamera auf die Brust geschnallt war, nervös durch das Labyrinth lief.

Prince Harry joins Jimmy on a trip through Tonightmares, an all-new haunted maze experience in NYC! ???? ???? #FallonTonight #Tonightmares pic.twitter.com/0EKGDMLiz5 — The Tonight Show (@FallonTonight) September 27, 2024

Harry als Schocker

Harry überraschte Jimmy zu Beginn mit einem Aufschrei. Dieser zuckte zusammen, da er gerade die Show anmoderierte. In einem khakifarbenen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln gab sich Prinz Harry noch selbstbewusst und sagte, dass er normalerweise nicht leicht zu erschrecken sei, doch: „Heute könnte es anders sein.“

Prinz Harry und Jimmy Fallon im Horror-Labyrinth © NBC ×

Beide trugen Kameras um ihren Brustkorb. Sie stiegen in einen Fahrstuhl, der sie hinunter zum Beginn des gruseligen Labyrinths brachte, wo sie von einer schrecklichen, zombieähnlichen Figur empfangen wurden.