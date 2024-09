Prinz Harry erbt Millionen-Vermögen zum 40. Geburtstag

Prinz Harry wird dank seiner Uroma zum 40. Geburtstag um einige Millionen reicher werden.

Am 15. September wird Prinz Harry 40 Jahre alt - und zusätzlich auch um einiges reicher. Wie mehrere britische Medien berichten, bekommt der Royal an seinem Ehrentag rund sieben Millionen Pfund, also umgerechnet knapp 8,3 Millionen Euro.

Hintergrund: Harrys Uroma Queen Elizabeth, im Volksmund gerne "Queen Mum" genannt, legte in ihrem Nachlass fest, dass Harry zum 40. Geburtstag diese Millionensumme ausbezahlt bekommt. Von den insgesamt rund 17 Millionen Euro die an die Brüder William (42) und Harry vererbt werden, bekommt der jüngere Prinz allerdings etwas mehr als die Hälfte. William ist immerhin Thronfolger und wird daher ohnehin in Geld schwimmen.

"Queen Mum" Elizabeth Bowes-Lyon soll zu ihren Enkel- und Urenkelkindern ein besonders inniges Verhältnis gehabt haben.