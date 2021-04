Prinz Philip: Er starb friedlich in seinem eigenen Bett

Die Queen war bis zur letzten Minute an der Seite ihres Ehemanns.

Prinz Philip starb friedlich in seinem eigenen Bett, so verkündet es der Buckingham Palast. Seine Ehefrau Queen Elizabeth II. war bis zu seinem Ende an seiner Seite. Erst vor wenigen Wochen war Prinz Philip nach einem einmonatigen Krankenhausaufenthalt wieder nachhause entlassen worden, nachdem er am Herzen operiert worden war.

Zuletzt wurde Prinz Philip kaum noch in der Öffentlichkeit gesehen. Große Teile der Pandemie verbrachte er gemeinsam mit der Queen auf Schloss Windsor in der Nähe von London - abgeschottet durch einen stark reduzierten Kreis an Hofpersonal. Selten hatte das Paar im hohen Alter ähnlich viel Zeit gemeinsam verbracht.