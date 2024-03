Prinzessin Dianas Nichte ist Mama geworden

Lady Kitty Spencer zeigte zum "Muttertag" ihr geheimes Baby-Glück auf Instagram

Still und heimlich genoss Dianas Nichte Lady Kitty Spencer (33) gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael Lewis (65) ihr Baby-Glück. Zum "Muttertag" teilte sie dieses auch mit ihren 716.000 Followern. Zu einer Reihe von Fotos, die sie am Strand mit ihrem Wonneproppen zeigen, schreibt sie: "Es ist die Freude meines Lebens, deine Mama sein zu dürfen, mein Kleines. Ich liebe dich bedingungslos. Frohen Muttertag an all jene, die heute feiern."

Die Instagram-Fans freuen sich mit ihr. Einigen ist jetzt auch klar, warum sie eine Weil offline war: "Jetzt verstehe ich es", schreibt einer. "Was für wundervolle Neuigkeiten", freut sich ein anderer.