Prinzessin Kate: Besondere Pläne zum 43. Geburtstag

Die Prinzessin von Wales wird am 9. Jänner 43 Jahre alt.

Kate, die Prinzessin von Wales feiert ihren 43. Geburtstag am 9.1. und ihr Ehemann William soll sich ,einem Experten zufolge, viel einfallen lassen, um sie „so richtig zu verwöhnen“.

Neues, glücklicheres Jahr

Das vergangene Jahr war nach ihrer Krebsdiagnose und der anschließenden Chemotherapie schwierig für Kate und ihre Familie. Daher soll sie sich laut britischer Presse auf ein „neues und glücklicheres“ Jahr 2025 freuen. Ihr Geburtstag bietet die perfekte Gelegenheit zum Feiern.

Frühstück ans Bett

Die ganze Familie, allen voran Ehemann William, soll Kate über alle maßen verwöhnen wollen. Doch was schenkt man einer Prinzessin? Der Tag soll mit einem selbstgemachten Frühstück ans Bett für die Prinzessin starten. Ein paar Leckereien, dazu Blumen, wie Royal-Expertinnen vermuten.

Wohlfühl-Geschenke

Danach werden die Kinder in die Schule gebracht und Kate und William verbringen ein bisschen gemeinsame Paar-Zeit. Weitere Geschenke verorten Expertinnen in Richtung Wohlfühlen: Besondere Kleidungsstücke mit Naturfasern, ein paar natürliche Kosmetika. Alles, was nach einer körperlich anstrengenden Zeit guttut.

Mit den Feierlichkeiten geht es dann Ende Jänner weiter: Am 31.1. wird Kates Mama Carole 70 Jahre alt!