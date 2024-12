Auf Prinzessin Kate wartet ein "Jahr voller Höhepunkte"

Das Jahr 2024 war wohl eines der härtesten für die britischen Royals und vor allem Prinzessin Kate. Mit einer bewegenden Botschaft zu Weihnachten blickt sie aber wieder positiv in die Zukunft.

Nach dem Krebs-Schock zu Jahresbeginn kehrt Prinzessin Kate, die Ehefrau von Thronfolger William langsam wieder in die Öffentlichkeit zurück. In einem Video beim Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey berührte die 42-Jährige die Menschen.

"In Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle füreinander das Licht", schickt Kate emotionale Weihnachtsgrüße. Nach einem Jahr voller Schicksalsschläge mit ihrer Krebserkrankung und der von König Charles blickt die Prinzessin wieder positiv in die Zukunft und zeigt mit ihrem Appell erneut ihre Selbstlosigkeit und Stärke.

© Getty ×

Ruhiger Start ins neue Jahr

Erst im Frühling hatte sie ihre Chemotherapie abgeschlossen. Doch eine Vertraute der Royal Family deutete große Veränderungen für das kommende Jahr an. Debbie Frank, die langjährige Astrologin von Williams Mutter, Prinzessin Diana, kündigte für Kate in einem Interview mit dem britischen Magazin "Hello" nach einem langsamen Jahresanfang ein "Jahr voller Höhepunkte" an.

Frank meint, dass im März das Ende eines "traumatischen Gesundheitszyklus" ist und die Prinzessin danach wieder ins Rampenlicht rücken wird. "Sie wird stärker und strahlender denn je wirken", so die Astrologin.