Nach Schicksalsjahr: Prinz William zeigt sich ausgelassen bei Bier und Dart

Großbritanniens Thronfolger spielte mit TV-Moderatorin Dart und trank Bier und Cider.

Wenn man sich aussuchen könnte, wer bei einem gemütlichen Abend mit Dart und Bier dabei wäre, dann würden sich viele Briten wohl einen Royal ins Haus wünschen. Für TV-Moderatorin Hannah Waddingham blieb das kein Wunsch. Prinz William fuhr mit seinem Wagen vor dem Alexandra Palace im Norden Londons vor und wurde dort von der Blondine begrüßt: "Willkommen in meinem Palast! Sollen wir hineingehen, uns umsehen und ein bisschen Unfug treiben?", sagte sie. William ließ sich nicht zweimal bitten. Nach dem schwierigen Jahr, in dem unter anderem die Krebserkrankung seiner Gattin Kate und seines Vaters Charles Grund zur Sorge gaben, kam ihm das gerade gelegen.

Inszenierung

Es wurde Bier getrunken und Dart gespielt. Doch das alles war natürlich kein privater Abend unter Freunden, sondern eine PR-Inszenierung für ein neues Umweltprojekt des Royals. Prinz William rührt nämlich sich für seine neue Doku "The Earthshot Report" die Werbetrommel. Diese feierte am 15. Dezember Premiere in Großbritannien und wird dann am 18. Dezember auch in Amerika gezeigt. Hannah Waddingham ist deshalb mit von der Partie, weil sie auch den Film moderiert.

Hannah und William scherzen viel in dem Werbeclip. "Ich freue mich und bin gleichzeitig voller Angst, mit Ihnen, dem zukünftigen König von England, Darts zu spielen", sagt die Moderatorin. Für den Prinzen war es wichtig, das Thema Umweltschutz lässig zu verkaufen, um die gewünschte Aufmerksamkeit zu bekommen.