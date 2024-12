Prinzessin Kate als "Person des Jahres" nominiert

Große Ehre für Prinzessin Kate (42): Das renommierte „Time“-Magazin hat sie auf die Shortlist für die begehrte Auszeichnung „Person des Jahres 2024“ gesetzt. Damit gehört sie zu den zehn einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres. Die Entscheidung fällt am 12. Dezember 2024

Das „Time“-Magazin hebt in seiner Begründung die außergewöhnliche Aufmerksamkeit hervor, die Kate dieses Jahr auf sich zog – und das nicht nur wegen ihrer royalen Pflichten. Ihre öffentliche Bekanntgabe einer Krebsdiagnose im Januar löste weltweit Mitgefühl und Bewunderung aus. Nach einer schwierigen Phase, in der Spekulationen über ihren Gesundheitszustand die Runde machten, brachte die Ehefrau von Prinz William (42) mit einer mutigen Erklärung Klarheit. Im September verkündete sie dann, dass sie ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe. Die Princess of Wales setzte damit nicht nur ein Zeichen für Transparenz und Stärke, sondern löste auch eine wichtige Diskussion über den Umgang mit der Privatsphäre prominenter Persönlichkeiten aus.

Prinzessin Kate © Getty ×

Keine Unbekannte bei „Time“

Es ist nicht das erste Mal, dass Catherine von „Time“ gewürdigt wird. Bereits 2013 stand sie auf der prestigeträchtigen Liste der „Time100“, die die einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres auszeichnet. Zudem war sie 2011 eine der Finalistinnen für die „Person des Jahres“. Die diesjährige Shortlist ist hochkarätig besetzt. Neben Catherine zählen unter anderem Donald Trump (78), Elon Musk (53), Kamala Harris (60) und Julia Nawalnaja (48), die Witwe des verstorbenen russischen Oppositionellen Alexei Nawalny (†47), zu den Nominierten.

Harry und Meghan © Time ×

Meghan, die Schwägerin der Princess of Wales, schaffte es in der Vergangenheit ebenfalls in den Kreis der Auserwählten. 2018 war sie nominiert, musste sich jedoch geschlagen geben. Gemeinsam mit Prinz Harry (40) landete sie 2021 auf der „Time100“-Liste und zierte sogar das Cover der Ausgabe. Den Titel „Person des Jahres“ holte damals jedoch Elon Musk.

Taylor Swift © Time ×

Im vergangenen Jahr wurde Pop-Sensation Taylor Swift (34) zur „Person des Jahres“ gekürt.