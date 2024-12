William & Kate schicken royale Weihnachtsgrüße

Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben am Donnerstag ihre Weihnachtskarte in den sozialen Medien veröffentlicht. Sie zeigt ein Foto des Paares mit ihren drei Kindern in Norfolk.

Prinz William und Kate haben Donnerstag ihre traditionelle Weihnachtskarte in den sozialen Medien veröffentlicht. Sie zeigt ein Foto des Paares mit ihren drei Kindern in Norfolk. Die Karte wurde um 14 Uhr online gepostet, drei Stunden nachdem bekannt wurde, dass die Familie nicht an dem traditionellen vorweihnachtlichen Mittagessen der königlichen Familie im Buckingham-Palast teilnehmen würde. Stattdessen freuen sich Prinz William und Kate Berichten zufolge darauf, wie üblich Weihnachten auf dem Anwesen Sandringham mit Mitgliedern der königlichen Familie zu verbringen.

Das Bild der Karte zeigt William und Kate in Norfolk, wo Anmer Hall in diesem Jahr ein sicherer Rückzugsort für die Prinzessin war, während sie sich von einer Krebsbehandlung erholte. Das Foto stammt aus einem Video, das Kate im September veröffentlicht hatte, in dem sie bestätigte, dass sie nach Abschluss ihrer Chemotherapie wieder öffentliche Aufgaben übernehmen würde. In dem Social-Media-Beitrag heißt es: „Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest“ – und im Inneren der Karte steht: „Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.“

Laut der britischen "DailyMail" befinden sich die Royals bereits in Norfolk mit ihren drei Kindern, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, und hatten dies von Anfang an geplant. Es wurde außerdem klargestellt, dass die Abwesenheit von William und Kate in keiner Weise mit dem Rückzug von Prinz Andrew vom Mittagessen im Zusammenhang steht, der aufgrund des anhaltenden chinesischen „Spionage“-Skandals erfolgte.

William, George, Charlotte, Louis und Kate © Getty ×

Kate, die seit Kurzem wieder an öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, nachdem sie im September enthüllt hatte, dass sie eine Krebsbehandlung abgeschlossen hat, wurde zuletzt am 6. Dezember mit ihrer Familie in der Westminster Abbey bei ihrem „Together at Christmas“-Gottesdienst gesehen. Vier Tage später sagte William während eines Besuchs in den Picton Barracks in Wiltshire, dass er sich auf Weihnachten freue, aber sich „nicht bereit“ fühle. Er erklärte, dass er das Fest mit 45 Familienmitgliedern in Sandringham feiern werde, „alle in einem Raum“, obwohl sie „normalerweise verteilt“ seien.