Prinzessin Kate lädt zum royalen Weihnachtskonzert

Die Weihnachtszeit wird bei den britischen Royals wird in diesem Jahr dank Kate wieder besonders strahlen

Prinzessin Kate (42) lädt am 6. Dezember zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die Westminster Abbey. Unter dem Motto „Gegenseitige Unterstützung in schweren Zeiten“ soll die Veranstaltung ein Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung setzen. „In diesem Jahr möchten wir Menschen würdigen, die mit Liebe, Mitgefühl und Engagement ihre Gemeinschaften stärken“, ließ der Kensington Palast verlauten. Damit rückt Kate all jene in den Fokus, die in schwierigen Lebensphasen einen Unterschied gemacht haben – stille Helden, die sonst oft unbemerkt bleiben.

Prinz William und Prinzessin Kate beim Weihnachtskonzert © Getty ×

1.600 Gäste, Musikstars und ein königliches Highlight

Zum feierlichen Gottesdienst werden rund 1.600 geladene Gäste erwartet, die sich durch ihren Einsatz für Menschen in Not verdient gemacht haben. Neben Mitgliedern der königlichen Familie und Prominenten wird der Chor der Westminster Abbey für stimmungsvolle Weihnachtslieder sorgen. Aber auch internationale Musikstars wie Paloma Faith (43), Olivia Dean (25) und Gregory Porter (53) haben ihr Kommen angekündigt, um das Konzert mit ihren Auftritten zu bereichern.

Gregory Porter © Getty ×

Bereits im vergangenen Jahr war die Veranstaltung ein emotionaler Erfolg: Kate und Prinz William (41) wurden damals von ihren drei Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), begleitet. Auch dieses Jahr wird die königliche Familie das Konzert sicher wieder mit ihrer Präsenz veredeln.

Kate: Ein starkes Comeback nach schwerer Zeit

Doch das diesjährige Konzert ist für Kate auch persönlich von großer Bedeutung. Im März hatte die Prinzessin öffentlich gemacht, dass sie gegen eine Krebserkrankung kämpft. Die Chemotherapie hat sie im September erfolgreich abgeschlossen. Seither nimmt sie ihre royalen Pflichten langsam wieder auf. Vergangenes Wochenende war sie bei den Gedenkfeierlichkeiten zum „Remembrance Day“ bereits zu sehen, wo sie mit ihrem strahlenden Lächeln Hoffnung und Stärke ausstrahlte.

© getty ×

Mit ihrem Weihnachtskonzert möchte Kate nicht nur für besinnliche Momente sorgen, sondern auch ein Zeichen setzen: für Mitgefühl, Zusammenhalt und die Bedeutung von Menschlichkeit – gerade in schwierigen Zeiten. Ein Abend, der nicht nur musikalisch, sondern auch emotional unvergesslich werden dürfte.