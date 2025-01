Prinzessin Kate: Royales Comeback bei dem BAFTA-Awards

Die Filmwelt blickt gespannt nach London, denn am 16. Februar 2025 könnten die BAFTA Awards nicht nur Stars der Leinwand, sondern auch ein royales Highlight präsentieren. Prinzessin Kate (43), plant Berichten zufolge ihr strahlendes Comeback auf dem roten Teppich

Im September 2024 hatte die dreifache Mutter erstmals ihre Genesung öffentlich gemacht, nachdem sie monatelang aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen gelebt hatte. Die Nachricht, dass sie die Chemotherapie abgeschlossen habe, löste große Erleichterung aus. Seitdem meistert Kate behutsam ihren Weg zurück ins Rampenlicht. Zuletzt war sie bei mehreren öffentlichen Anlässen zu sehen, darunter der Remembrance Sunday mit der Royal Family und ihr beliebtes Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey. Doch ein Auftritt bei den British Academy of Film and Television Arts Awards (BAFTAs) wäre ihr erster großer Schritt zurück auf die internationale Bühne.

Prinz William und Kate bei den BAFTAs 2023 © Getty ×

Laut der britischen "Daily Mail" plant Kate, ihren Ehemann Prinz William (42), Präsident der BAFTA-Akademie, zur glamourösen Preisverleihung in der Londoner Royal Festival Hall zu begleiten. Hinter den Kulissen wird offenbar alles darangesetzt, ihre Teilnahme sicherzustellen. Anna Higgs, Vorsitzende des BAFTA-Filmkomitees, zeigte sich optimistisch: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass Kate dieses Jahr dabei sein wird.“

Die BAFTAs hätten eine besondere Verbindung zu den Royals, und die Prinzessin sei bekannt dafür, ein großer Filmfan zu sein. Insider berichten, dass das Paar die nominierten Filme oft gemeinsam anschaut. Ein enger Vertrauter verriet: „Kate liebt es, die kreativen Köpfe hinter den Filmen zu treffen und diese inspirierende Branche zu unterstützen.“

Ein emotionales Comeback

Prinz William © Getty ×

Die BAFTAs 2024 musste die Princess of Wales aufgrund ihrer Erkrankung absagen. Wenige Wochen später hatte sie die schockierende Nachricht ihrer Diagnose öffentlich gemacht. Die Erklärung folgte auf eine Unterleibsoperation, über die zuvor nur begrenzt Informationen veröffentlicht wurden. Nun scheint sie bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. „Kate hat sich durch diese herausfordernde Zeit gekämpft und möchte die glamouröse Veranstaltung nicht verpassen“, so ein Insider. Ihre Anwesenheit wäre nicht nur ein symbolisches Zeichen ihrer Stärke, sondern auch ein emotionaler Moment für Fans und die Filmindustrie.

Sollte Catherine tatsächlich bei den BAFTAs erscheinen, wird sie zweifellos im Mittelpunkt stehen. Ihr Auftritt würde nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Veranstaltung lenken, sondern auch ihre persönliche Geschichte des Triumphs und der Widerstandskraft feiern.