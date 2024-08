"Prügel-Prinz" Marius soll völlig außer Kontrolle sein

Es soll seine Ex-Freundinnen im Drogen- und Alkoholrausch bedroht haben und zeigt dennoch keine Reue

Das Drama um den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen geht weiter. Seit der Verhaftung von Marius Borg Høibys (27) kommen immer mehr schockierende News an Licht. Ins Rollen gekommen ist der Skandal um den verwöhnten Sohn der Kronprinzessin, als seine Freundin Anzeige erstattete, dass Marius sie bedroht hätte. Bei einem Lokalaugenschein in ihrer Wohnung steckte sogar ein Messer in der Wand. Marius wurde festgenommen und saß 24 Stunden in U-Haft, bevor er auf das Schloss seiner Familie "flüchtete".

Inzwischen berichten weitere Ex-Freundinnen ebenfalls von Gewalt in ihren Beziehungen mit dem Sohn der Royal. Dazu soll er in einem zweifelhaften und sogar kriminellen Umfeld unterwegs sein und regelmäßig Drogen konsumieren. Nach dem Skandal meldete sich Marius selbst zu Wort und verkündete in einem Statement, dass der Besserung geloben würde. Es gestand öffentlich ein, dass er psychisch krank sein und ein Drogenproblem hat. In Zukunft wolle er sich bessern.

Keine Besserung, aber Straftat

Dass sein trauriges Statement nichts weiter als Bla-bla war bewies Marius nur drei Tage nach seiner Verhaftung. Dann beging er nämlich bereits seine nächste Straftat. Zwar verübte er diesmal keine Körperverletzung, dafür beging er einen Diebstahl. der Stiefsohn von Prinz Haakon klaute nämlich einen Roller.

Von Reue sei jedenfalls keine Spur zu sehen, wie ein Insider zu berichten weiß. "Marius feiert schon wieder", so die Quelle zur "Bild"-Zeitung. Marius sei es einfach gewohnt, zu tun was immer er will, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Jetzt feiert er allerdings nicht mehr öffentlich in Clubs oder Bars, sondern viel mehr in Privatwohnungen. Und das mit der Frau, die die Ermittlungen gegen ihn ins Rollen brachte. Sie sollen wieder zusammen sein und sich auf Gut Skaugum gemeinsam aufhalten - wo sie auch bereits gesichtet wurden.

Toxische Beziehung

Es war nicht der erste Streit mit seiner Partnerin. Laut "Bild" sollen Marius und sie eine "toxische Beziehung" führen. Eifersucht, ausschweifende Partys lassen regelmäßig die Stimmung explodieren und danach vertragen sich die beiden wieder. Die norwegische Royal-Expertin Tove Taalesen zeigt sich in Landes-Medien erschüttert über Marius. "Dies zeugt von einem Mann, der völlig außer Kontrolle geraten ist. Dies ist eine große persönliche Krise und Tragödie. Nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie", so Taalesen. Sie spricht von einem "schrecklichen Fall, der immer schlimmer wird."

Bis jetzt hielt Mama Mette-Marit immer ihre schützende Hand über Marius. Aber aufgrund der immer neuen Skandale, wird es schwierig ihren Sohn vor den Folgen seiner Taten zu schützen. Außerdem wird es Zeit für den Rebellen endlich die Verantwortung für seine Taten zu übernehmen.