Queen dankt ab: Kate wird nächste Königin!

Queen Elizabeth hat ihre Entscheidung getroffen: Sie will die Verantwortung an ihren Enkel William und seine Frau Kate weitergeben - sogar das Datum der Krönung steht schon fest.

Queen Elizabeth (94) will ihre Krone absetzen und die Verantwortung abgeben. Wie nun bekannt wurde, hat sie jedoch beschlossen, ihren Sohn Charles, der eigentlich in der Thronfolge an der Reihe wäre, zu überspringen. Statt Charles sollen vielmehr Prinz William und Herzogin Kate das neue Königspaar von England werden.

Sogar der Tag der Thron-Übergabe soll laut britischen Medien schon feststehen: Am 6. Februar 2022 begeht die Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum und das soll im Juni 2022 groß gefeiert werden - dafür bekommt die Briten sogar vier Tage frei. Nur zwei Wochen später soll dann auch schon William zum neuen König gekürt werden, genauer gesagt am 21. Juni 2022, seinem 40. Geburtstag.